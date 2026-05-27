Ajda Pekkan'ın 43 bin TL'lik et ziyafeti

Süperstar Ajda Pekkan'ın Asado' ziyafeti sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayvansever kimliğiyle tanınan sanatçının gurme tercihi şaşırtırken, masaya gelen 43 bin TL'lik hesap "bir tabak et bu kadar eder mi?" tartışmalarını beraberinde getirdi.

Süperstar Ajda Pekkan, yakın zamanda bir mekânda yediği akşam yemeğiyle hem lezzet tutkusunu gözler önüne serdi hem de sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. 80 yaşındaki sanatçının, Arjantin'in meşhur barbekü yemeği 'Tütsülü Asado' için ödediği 43 bin TL'lik hesap, gündeme bomba gibi düştü.

Kaynak: SABAH SABAH yazarı Mevlüt Tezel'in köşesine taşıdığı detaylara göre; dananın kaburga (döş) kısmından elde edilen, kemikli ve yağlı bir et türü olan Asado, yaklaşık 8 saat boyunca meşe odunu ateşinde, ağır ağır pişiriliyor. Videoda, etin kemikten kendiliğinden ayrılacak kadar yumuşak bir kıvama geldiği görülürken, Ajda Pekkan'ın yemeği büyük bir heyecanla beklemesi dikkat çekti. Hatta servis edilmesini beklemeden çatalının ucuyla tattığı o anlar, gurme Vedat Milor'un meşhur videolarını akıllara getirdi.

"43 BİN TL'LİK HESAPTA BİR YANLIŞ VAR" Yemeğin lezzeti kadar, masaya gelen 43 bin TL'lik hesap da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Mevlüt Tezel, köşesinde bu fiyata dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "İsterse 20 saat ateşte pişsin, 10 gün tütsülensin; bir tabak et 43 bin TL olur mu? Hadi mekân lüks diyelim, fiyat yine yüksek. Elbette Pekkan için 43 bin TL çerez parası ama bu hesapta bir yanlış var! Başka yiyecekler ve alkolün de hesaba dahil edildiğini tahmin ediyorum."