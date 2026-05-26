Vefat eden oyuncu İbrahim Yıldız doğum gününde özlemle anıldı

Yaşadığı talihsiz kaza sonrası yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybeden genç oyuncu İbrahim Yıldız, doğum gününde eski rol arkadaşı Sude Zülal Güler tarafından duygu dolu bir paylaşımla anıldı.

'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Duy Beni' gibi sevilen yapımlarda rol alan genç oyuncu İbrahim Yıldız, geçtiğimiz aylarda yaşadığı kaza sebebiyle hayatını kaybetmişti.

TALİHSİZ KAZA HAYATINI KARARTTI Olay, 15 Ağustos tarihinde Kartal, Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yola savrulan plastik bir tabureyi yakalamak isteyen tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, o sırada gövdesinden kopan dev ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, yaklaşık 6 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi. Ancak genç oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninden görüntü SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Vefat haberini meslektaşı Caner Topçu, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Topçu, paylaştığı mesajda "Canımız, kıymetli arkadaşımız İbrahim Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleriyle acısını dile getirdi. Genç oyuncu, Kartal Soğanlık Safa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. İbrahim Yıldız'ın vefatının ardından çalışma arkadaşları onu yalnız bırakmadı. Alina Boz, Caner Topçu ve Burak Can, genç oyuncunun anısına lokma döktürdü. Kaynak: Instagram