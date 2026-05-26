Ünlülerin estetikçisi Ayşe Yıldız tek telefonla 130 bin TL dolandırıldı

Ünlü isimlere yaptığı dokunuşlarla tanınan estetikçi Ayşe Yıldız, aldığı tek bir telefonla hayatının kabusunu yaşadı. Kendisini avukat olarak tanıtan şahısların kurduğu akılalmaz tuzağa düşen Yıldız, peş peşe yaptığı ödemelerle toplam 130 bin TL parasını dolandırıcılara kaptırdı. Gerçeği anladığında ise soluğu adliyede aldı.

Ünlülerin estetikçisi olarak bilinen Ayşe Yıldız dolandırıcıların hedefi oldu... "DAVA DOSYASINI KAPATACAĞIZ" DEDİLER TUZAĞA ÇEKTİLER Olay, 15 Mayıs günü gerçekleşti. Yıldız'ı telefonla arayan ve kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, ünlü estetikçinin hakkında bir dava dosyası bulunduğunu iddia etti. Dosyanın kapanması için 49 bin TL "uzlaşma bedeli" talep eden şüpheliye inanan Yıldız, parayı istenen hesaba gönderdi. Ünlülerin estetikçisi Ayşe Yıldız

Dolandırıcıların iştahı, ilk ödemenin ardından daha da kabardı. Bir süre sonra Yıldız'ı tekrar arayan şahıs, hakkında bir dava dosyasının daha olduğunu söyleyerek yine 49 bin TL talep etti. Yıldız, bu parayı da aynı hesaba havale etti.

GÜVENLİK BLOKAJI OYUNUYLA 32 BİN TL DAHA GİTTİ Dolandırıcılık zinciri bununla da sınırlı kalmadı. Şüpheli, bu kez de "güvenlik gereği" hesabına bloke konulması gerektiğini söyleyerek Yıldız'ı yönlendirdi. Ünlü estetikçi, mobil bankacılık üzerinden şahsın istediği işlemleri yapınca, hesabından 32 bin TL daha çekildiğini fark etti. Toplamda 130 bin TL'sini kaptırdığını anlayan Yıldız, durumu anlayarak derhal savcılığa suç duyurusunda bulundu.