Müge Anlı'dan bir iyilik rekoru daha: 500 aileye umut oldu

Müge Anlı'nın "Bayramda 500 aileye umut olalım" çağrısına izleyicileri yanıtsız kalmadı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki engelli vatandaşlar için tek seferde 500 adet tekerlekli ve akülü sandalye toplandı.

Yıllardır atv ekranlarında kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan ve sayısız sosyal sorumluluk projesine imza atan Müge Anlı, bu bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı ve ekibi, gelen talepler doğrultusunda hazırlanan yüzlerce tekerlekli ve akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Büyük İstanbul Otogarı'ndan Anadolu'nun dört bir yanına uğurladı.

Sadece bir kuşak programı olmanın ötesine geçerek dev bir iyilik hareketine dönüşen Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu bayramda da mutluluğu çoğalttı. Kimi babası, kimi yeğeni, kimi ise kardeşi veya komşusu için ekran başından yardım istedi.

500 ADET TEKERLEKLİ VE AKÜLÜ SANDALYE

Müge Anlı izleyicilerinin el ele vererek topladığı manuel, çocuk ve akülü sandalyeler, firmalar aracılığıyla şu şehirlere gönderilmek üzere yola çıktı:

Ege, İç Anadolu ve Karadeniz: Afyon, Ankara, Aydın, Burdur, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas ve Yozgat'taki izleyiciler için 142 manuel, 7 çocuk ve 25 akülü sandalye sevk edildi.

Marmara ve Batı Karadeniz: Balıkesir, Bursa, Kırklareli ve Edirne'ye 30 manuel, 3 akülü; Bartın, Zonguldak ve Ardahan'a 19 manuel, 2 akülü; Sakarya'ya ise Erzurum ile birlikte 11 manuel, 3 akülü sandalye gönderildi.

Güney ve Güneydoğu Anadolu: Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Niğde, Mersin ve Tokat'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 39 manuel ve 13 akülü sandalye firma yetkililerine teslim edildi. Mardin, Konya ve Karaman için 22 manuel, 3 akülü; Antalya, Alanya, Erzincan, Kastamonu, Hatay ve Kars için ise 38 manuel, 5 akülü sandalye yola çıktı.

Doğu Anadolu ve Diğer İller: Kocaeli, Kayseri, Aksaray ve Kütahya'ya 31 manuel, 5 akülü; Çankırı, Eskişehir, Elazığ ve Iğdır'a 9 manuel, 2 akülü; Malatya ve Adıyaman'a 10 manuel, 2 akülü; Van, Diyarbakır ve Amasya'ya 15 manuel, 2 akülü; Düzce ve Denizli'ye 17 manuel, 6 akülü; Ağrı, Bayburt, Kahramanmaraş ve Çorum'a ise 14 manuel ve 14 akülü sandalye ulaştırıldı.

Doğu Karadeniz: Giresun, Rize ve Trabzon'daki izleyicilere ise 18 manuel ve 3 akülü sandalye gönderildi. Her bayramda olduğu gibi bu bayramı da dayanışmanın gücüyle karşılayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye'nin her köşesine uzanan bu dev operasyonla bir kez daha gönülleri fethetti.