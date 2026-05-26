Berksan’dan şoke eden itiraf: "O kadar detay verdi ki böbreğimi bile verebilirdim"

"Evet! O salak benim! Arkadaşlarla bir gece önce 'Organize İşler-Sazan Sarmalı' filmini izlemiştik. Ertesi gün aynı karakoldaydım, filmin çekildiği yerde... Karakoldaki emniyet mensupları bile halimize güldü."

"AKRABAM OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE İNANDIM"

2. Sayfa2nın haberine göre; ünlü isim, karşı tarafın verdiği detayların kendisini nasıl yanılttığını şu sözlerle açıkladı:

"Ama şu anda herkesten duyuyorum bir sürü böyle hikaye inşallah düzelir. Yurt dışından akrabam olduğunu söylediği ve detay bildiği için para gönderdim. O kadar çok detay verdi ki böbreğimi bile verebilirdim."