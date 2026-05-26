Berksan’dan şoke eden itiraf: "O kadar detay verdi ki böbreğimi bile verebilirdim"
Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı Berksan, dün akşam katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlarken yaşadığı talihsiz dolandırıcılık olayını da tüm detaylarıyla anlattı.
"EVET O SALAK BENİM"
Başına gelenleri anlatırken kendiyle dalga geçmekten geri durmayan Berksan, yaşadığı durumu şu ifadelerle dile getirdi:
"Evet! O salak benim! Arkadaşlarla bir gece önce 'Organize İşler-Sazan Sarmalı' filmini izlemiştik. Ertesi gün aynı karakoldaydım, filmin çekildiği yerde... Karakoldaki emniyet mensupları bile halimize güldü."
"AKRABAM OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE İNANDIM"
2. Sayfa2nın haberine göre; ünlü isim, karşı tarafın verdiği detayların kendisini nasıl yanılttığını şu sözlerle açıkladı:
"Ama şu anda herkesten duyuyorum bir sürü böyle hikaye inşallah düzelir. Yurt dışından akrabam olduğunu söylediği ve detay bildiği için para gönderdim. O kadar çok detay verdi ki böbreğimi bile verebilirdim."