Tan Taşçı konserinde panik! Alevler bir anda yüzüne sıçradı
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adı geçen şarkıcı Tan Taşçı, İzmir’deki Gürsel Aksel Stadyumu’nda verdiği konserde talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylediği esnada sahne efekti olarak kullanılan alevler bir anda sanatçının yüzüne doğru yükseldi. O anlar seyircilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde büyük bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ve Muğla'da belirlenen 25 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
"SAÇMA SAPAN HABERLER" DEYİP SİLDİ
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü şarkıcı Tan Taşçı, haberlerin basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından ilk olarak, "Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık fakat ben evimdeyim ve birazdan yaklaşan konserlerim için İzmir'e geçiyorum. Lütfen itimat etmeyin" paylaşımında bulundu.
TAN TAŞÇI'DAN İKİ FARKLI PAYLAŞIM
Kısa süre sonra bu paylaşımını silen Taşçı, yeni bir açıklama yayınlayarak adının soruşturmada geçtiğini magazin basınından öğrendiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan öğrendim. Şu an Bodrum'daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir'e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum. Konserlerimizin iptali söz konusu değildir."
ALEVLER YÜZÜNE GELDİ
Yaşanan hukuki sürecin hemen ardından İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda binlerce hayranıyla buluşan Tan Taşçı, sahnede beklenmedik ve tehlikeli bir aksilikle karşılaştı.
Taşçı sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada, sahne şovunun bir parçası olarak kullanılan alev efektleri kontrolden çıkarak aniden sanatçının bulunduğu alana doğru yükseldi.
Yoğun sıcaklığın ve alevlerin doğrudan yüzüne gelmesiyle kısa süreli bir şaşkınlık ve korku yaşayan ünlü şarkıcı, refleksi sayesinde geriye doğru çekilerek büyük bir yaralanmanın eşiğinden döndü.