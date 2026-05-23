Tan Taşçı konserinde panik! Alevler bir anda yüzüne sıçradı

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adı geçen şarkıcı Tan Taşçı, İzmir’deki Gürsel Aksel Stadyumu’nda verdiği konserde talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylediği esnada sahne efekti olarak kullanılan alevler bir anda sanatçının yüzüne doğru yükseldi. O anlar seyircilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ve Muğla'da belirlenen 25 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Tan Taşçı'nın gözaltı görüntüsü

"SAÇMA SAPAN HABERLER" DEYİP SİLDİ Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü şarkıcı Tan Taşçı, haberlerin basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından ilk olarak, "Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık fakat ben evimdeyim ve birazdan yaklaşan konserlerim için İzmir'e geçiyorum. Lütfen itimat etmeyin" paylaşımında bulundu. Tan Taşçı'nın sildiği paylaşım

TAN TAŞÇI'DAN İKİ FARKLI PAYLAŞIM Kısa süre sonra bu paylaşımını silen Taşçı, yeni bir açıklama yayınlayarak adının soruşturmada geçtiğini magazin basınından öğrendiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan öğrendim. Şu an Bodrum'daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir'e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum. Konserlerimizin iptali söz konusu değildir."