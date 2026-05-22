Ayrılık dedikoduları sonrası müjdeli haber! Bertuğ Özgür Yıldırım baba oluyor
Başakşehir'in milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ve Portekizli model eşi Oriana Correia Gomes, son dönemde haklarında çıkan "ayrılık" iddialarına en güzel cevapla nokta koydu. Ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Geçtiğimiz 1 Nisan'da sade bir törenle dünyaevine giren ve evlilikleriyle hem spor hem de magazin dünyasında uzun süre konuşulan çift, geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı bir gelişmeyle gündeme gelmişti.
Genç futbolcunun Instagram hesabından nikâh fotoğraflarını kaldırması, takipçilerinin gözünden kaçmamış ve ikilinin evliliğinde kriz olduğu iddialarını beraberinde getirmişti.
ÖNCE YALANMA SONRA MÜJDE
Hakkında çıkan boşanma haberlerinin ardından eşiyle birlikte çekilen mutlu bir karesini paylaşarak dedikodulara son noktayı koyan Bertuğ Özgür Yıldırım, bu kez çok daha büyük bir mutluluğu takipçileriyle paylaştı.