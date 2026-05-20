Erdal Bakkal sahnede sakatlandı: Cengiz Bozkurt İstanbul'da ameliyat oldu
"Leyla ile Mecnun" dizisindeki Erdal Bakkal karakteriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Cengiz Bozkurt, başrolünde yer aldığı Don Kişot Müzikali’nin Ankara turnesinde sahnedeyken talihsiz bir kaza geçirdi. Acılar içinde kalan ve apar topar İstanbul'a getirilerek ameliyata alınan ünlü isim, hasta yatağından son durumunu paylaştı.
Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Cengiz Bozkurt, hayranlarını korkutan talihsiz bir kaza geçirdi.
SAHNEDE BÜYÜK TALİHSİZLİK
"Leyla ile Mecnun" dizisinde hayat verdiği efsanevi "Erdal Bakkal" karakteri başta olmak üzere yer aldığı sayısız başarılı projeyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, kapalı gişe oynayan Don Kişot Müzikali'nin Ankara turnesinde sahnede sakatlandı.
Oyunun heyecan dolu dakikalarında aniden acı içinde kalan usta sanatçının geçirdiği talihsiz kaza, salondaki izleyicilere ve ekip arkadaşlarına korku dolu anlar yaşattı.
İSTANBUL'A DÖNER DÖNMEZ AMELİYAT OLDU
Ankara'daki sahne performansında yaşadığı ciddi sakatlığın ardından vakit kaybetmeden İstanbul'a dönen Cengiz Bozkurt, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamayla hayranlarını bilgilendirdi.
Sahnede aşil tendonunun koptuğunu duyuran usta oyuncu, İstanbul'a getirilir getirilmez acil olarak ameliyat masasına yattı.
"AŞİL TENDONUM KOPTU"
Başarılı geçen operasyonun ardından hasta yatağından bir paylaşım yapan Bozkurt, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ankara turnemiz sırasında sahnede, birinci perdenin sonuna doğru maalesef aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu büyük anlayışla karşılayan muhteşem Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."
Operasyon sonrasında durumunun "gayet iyi" olduğunu açıklayan başarılı oyuncunun bir süre sahnelerden uzak kalarak dinleneceği öğrenildi.