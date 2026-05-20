Erdal Bakkal sahnede sakatlandı: Cengiz Bozkurt İstanbul'da ameliyat oldu

"Leyla ile Mecnun" dizisinde hayat verdiği efsanevi "Erdal Bakkal" karakteri başta olmak üzere yer aldığı sayısız başarılı projeyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, kapalı gişe oynayan Don Kişot Müzikali'nin Ankara turnesinde sahnede sakatlandı.

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Cengiz Bozkurt, hayranlarını korkutan talihsiz bir kaza geçirdi.

"AŞİL TENDONUM KOPTU"

Başarılı geçen operasyonun ardından hasta yatağından bir paylaşım yapan Bozkurt, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ankara turnemiz sırasında sahnede, birinci perdenin sonuna doğru maalesef aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu büyük anlayışla karşılayan muhteşem Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."

Operasyon sonrasında durumunun "gayet iyi" olduğunu açıklayan başarılı oyuncunun bir süre sahnelerden uzak kalarak dinleneceği öğrenildi.

