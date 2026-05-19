Türkiye'de ilk kez: Travis Scott İstanbul konserinin tarihi belli oldu
Dünyanın en büyük R&B ve hip-hop yıldızları arasında gösterilen Travis Scott, Türkiye’deki ilk konseri için geri sayıma geçti. Ünlü rapçi, 31 Mayıs gecesi Tersane İstanbul’da sahne alarak Türk hayranlarıyla ilk kez buluşacak.
Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan ve canlı performanslarındaki devasa enerjisiyle tanınan ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak.
31 MAYIS'TA TERSANE İSTANBUL'DA DEV BULUŞMA
Uzun süredir Türkiye'ye gelmesi beklenen yıldız isim, 31 Mayıs'ta Grand Factory Tersane İstanbul'da gerçekleşecek 'One Night Only' adlı lüks kulüp konseptiyle dinleyicileriyle buluşacak.
Yalnızca 2 bin 500 kişinin katılabileceği etkinlik için kapılar saat 16.00'da açılacak. Gece saat 01.00'e kadar sürecek olan programda katılımcılara R&B ve EDM müzikleri sunulacak.
Organizasyon yetkilileri, konserin sınırlı kapasiteyle gerçekleştirileceğini ve bu nedenle katılım için özel bir sistem uygulandığını duyurdu. Yoğun ilgiyle karşılaşması beklenen etkinlik için şu anda ön kayıt sistemiyle bir bekleme listesi oluşturulmuş durumda.