Shakira’dan 60 milyon euroluk gönderme: “Paramı hazır et!”

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkında açılan vergi davasını kazanmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İspanya Ulusal Mahkemesi'nin sanatçı lehine verdiği karar sonrası Shakira, Instagram hesabından Rihanna'nın "B... Better Have My Money" şarkısını kullanarak fotoğraf paylaştı. Şarkının sözlerinde yer alan "Paramı hazır et!" mesajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"Hiçbir zaman dolandırıcılık olmadı. İddialar doğru değildi ve vergi makamları da bunun aksini kanıtlayamadı."

Shakira, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

Mahkeme, Ekonomik İdari Mahkeme'nin 22 Temmuz 2021 tarihinde verdiği kararı bozarak sanatçı hakkında uygulanan vergi cezalarını iptal etti. Kararla birlikte İspanya maliyesinin Shakira'ya yaklaşık 60 milyon euro ödeme yapacağı açıklandı.

Shakira'nın avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, sanatçının İspanya'da vergi yükümlülüğü doğuracak şekilde ikamet etmediğinin doğrulandığı belirtildi.

Yaklaşık sekiz yıldır devam eden davada İspanya Ulusal Mahkemesi, Shakira'nın ilgili dönemde İspanya'da resmi vergi mükellefi sayılacak düzeyde ikamet ettiğinin kanıtlanamadığına hükmetti.

İSPANYA TEMYİZE GİDİYOR

Öte yandan İspanya Vergi Dairesi kaynakları, mahkeme kararının İspanya Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz edileceğini duyurdu.

İspanya resmi haber ajansı EFE'ye konuşan yetkililer, Shakira'nın daha önce 2012-2014 dönemine dair bazı vergi suçlamalarını kabul ettiğini hatırlatarak hukuki sürecin henüz tamamen sona ermediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

"Shakira" lakabıyla tanınan Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll hakkında İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla dava açılmıştı.

İspanyol makamları, sanatçının 2011 yılında İspanya'da 183 günden fazla kaldığını ve bu nedenle vergi mükellefi olması gerektiğini savunuyordu. Ancak mahkeme bu durumun yeterince kanıtlanamadığına karar verdi.

Eski İspanyol futbolcu Gerard Piqué ile 2010-2022 yılları arasında birliktelik yaşayan Shakira'nın bu ilişkiden iki çocuğu bulunuyor.