Liechtenstein prensesi İlhan Tılsım Tanberk barınma krizini çözdü

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; 2012 yılında Liechtenstein krallık hanedanı üyesi Prens Rudolf von Liechtenstein ile 2012 yılında İstanbul'da dünyaevine giren İlhan Tılsım Tanberk, Türkiye ziyaretlerinde yaşadığı barınma krizini yargıya taşımıştı.

"İstanbul'a geldiğimde çocuklarımla kalacak yerim yok. Başka bir dairem de bulunmuyor. Kiracımın evimi boşaltmasını talep ediyorum."

Dava dilekçesinde, İstanbul'a geldiğinde iki çocuğuyla birlikte annesine ait bir evde geçici olarak konaklamak zorunda kaldığını belirten Prenses Tanberk, sürekli ve kendilerine ait bir konuta ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

KİRACININ "SAMİMİ DEĞİL" SAVUNMASI KARŞILIK BULMADI

Davalı kiracı Süleyman K. ise mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddetti. Kira sözleşmesinden doğan tüm yasal ve maddi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini belirten Süleyman K., davacı İlhan Tılsım Tanberk'in tahliye talebinin "gerçek ve samimi olmadığını" öne sürerek davanın reddini talep etti.

Kira sözleşmesinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. Tanberk'in adına incelenen tapu kayıtlarında bir evinin bulunduğu, istemin kabul edilir olduğu tespit edildi. Mahkeme, kiracının evi tahliye etmesine karar verdi.