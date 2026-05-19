Dijital dünyanın acımasız yüzü: Hakkı Bulut gözyaşlarına boğuldu
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, genç kuşakla bağ kurmak ve dijital çağa ayak uydurmak amacıyla katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı.
Bir TikTok fenomeninin "bağlantı koptu" taklidi yaparak usta sanatçıyı oyuna alet etmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı ve yeni nesil yayıncılık anlayışını yeniden tartışmaya açtı.
Yayın sırasında internet dünyasında popüler olan "aniden hareketsiz kalarak donma" akımını uygulayan fenomen, Hakkı Bulut'u zor durumda bıraktı.
Karşısındaki gencin heykel gibi kalmasını internet şebekesinden kaynaklanan teknik bir arıza zanneden ve yayını kurtarmak için saf bir çabayla didinen usta sanatçı, çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi:
"Yine kestiler, yine kestiler. Kardeş, konuşturmuyorlar. Ben seni tam duyamıyorum, anlayamıyorum. Bunu kim yapıyor bilmiyorum."
"ŞU ANDA AĞLIYORUM SİNİRİMDEN"
Dakikalarca süren bu ısrarlı hareketin teknik bir arıza değil, kendisiyle dalga geçmek için kurgulanmış bir "şaka" olduğunu öğrenen Hakkı Bulut, adeta yıkıldı. Yaşadığı derin ruhsal kırılmanın ardından canlı yayında gözyaşlarını tutamayan usta sanatçı, içindeki büyük kırgınlığı şu cümlelerle haykırdı:
"Beni en çok yaralayan gariban eşimin yanımda 'Hakkı üzme çocuğu' demesi oldu. Şu anda ağlıyorum sinirimden."
Usta sanatçının gözyaşlarına boğulduğu o anlara ait görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve dijital dünyayı ayağa kaldırdı. Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.
Eleştirenler: Kullanıcıların büyük bir kısmı, usta bir sanatçının iyi niyetinin suistimal edildiğini ve duygusal olarak fazlasıyla yıpratıldığını belirterek söz konusu fenomene sert tepki gösterdi.
Eğlenceli bulanlar: Küçük bir kesim ise bunun sadece dijital kültürün bir parçası olan masum bir şaka olduğunu savundu.