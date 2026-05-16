Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den özlem dolu paylaşım
Pankreas kanseriyle mücadelesine yenik düşerek geçen yıl aramızdan ayrılan ünlü oryantal Tanyeli (Tanyeli Özruh Sünneli), vefatının birinci yıl dönümünde eşi İlker Sünneli tarafından duygu dolu bir paylaşımla anıldı.
Uzun süre pankreas kanseri tedavisi gören ve yaşam mücadelesiyle sevenlerine umut olan Tanyeli, 17 Mart 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan ünlü oryantal, 18 Mart 2025'te Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.
SON MESAJINDA HELALLİK İSTEMİŞTİ
Tanyeli'nin vefatından kısa bir süre önce, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından yayınladığı son mesajı ise hafızalardaki tazeliğini koruyor. Sevenlerini endişelendirmemek adına hasta yatağından açıklama yapan sanatçı, şu sözlerle helallik istemişti:
"Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız."
EŞİNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ve "Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime... Çok iyi bir anne ve eşti. Acım çok büyük" diyerek acısını haykıran İlker Sünneli, eşinin vefatının 1. yılında sessizliğini bozdu.
"ÖZLEMEK NEFES ALIP VERMEK GİBİ OLDU"
Birlikte çekildikleri eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan İlker Sünneli, fotoğrafın altına eklediği şu kısa ama derinden etkileyen notla eşine olan bitmeyen özlemini ifade etti:
"Özlemek; nefes alıp vermek gibi oldu benim için..."
Sünneli'nin bu paylaşımı, kısa sürede Tanyeli'nin sevenleri ve dostları tarafından çok sayıda taziye ve destek mesajı aldı.
TANYELİ'NİN EVLİLİK GEÇMİŞİ
90'lı ve 2000'li yılların en popüler oryantallerinden biri olan ve sahne şovlarıyla hafızalara kazınan Tanyeli, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Genç yaşlardan itibaren sahnelerde olan ve adını altın harflerle yazdıran Tanyeli, ilk evliliğini çok genç yaşta Yusuf Uğur Sadıkoğlu ile gerçekleştirmişti.
Bu evlilikten Taylan adında bir oğlu dünyaya gelen sanatçı, daha sonra Teoman Kral adını verdiği ikinci oğlunu kucağına almıştı. Özel hayatıyla da her zaman yakından takip edilen Tanyeli, 2014 yılında iş insanı İlker Sünnili ile dünyaevine girmişti.
Evliliklerinde çocukları bulunmayan çift, özellikle sanatçının zorlu hastalık sürecinde sergiledikleri birbirlerine bağlılık ve sevgi dolu duruşlarıyla herkesin takdirini toplamıştı. İlker Sünnili, eşinin tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayarak en büyük destekçisi olmuştu.