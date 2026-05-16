Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den özlem dolu paylaşım

"ÖZLEMEK NEFES ALIP VERMEK GİBİ OLDU"

Birlikte çekildikleri eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan İlker Sünneli, fotoğrafın altına eklediği şu kısa ama derinden etkileyen notla eşine olan bitmeyen özlemini ifade etti:

"Özlemek; nefes alıp vermek gibi oldu benim için..."

Sünneli'nin bu paylaşımı, kısa sürede Tanyeli'nin sevenleri ve dostları tarafından çok sayıda taziye ve destek mesajı aldı.

Tanyeli ve çocukları

TANYELİ'NİN EVLİLİK GEÇMİŞİ

90'lı ve 2000'li yılların en popüler oryantallerinden biri olan ve sahne şovlarıyla hafızalara kazınan Tanyeli, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Genç yaşlardan itibaren sahnelerde olan ve adını altın harflerle yazdıran Tanyeli, ilk evliliğini çok genç yaşta Yusuf Uğur Sadıkoğlu ile gerçekleştirmişti.

Bu evlilikten Taylan adında bir oğlu dünyaya gelen sanatçı, daha sonra Teoman Kral adını verdiği ikinci oğlunu kucağına almıştı. Özel hayatıyla da her zaman yakından takip edilen Tanyeli, 2014 yılında iş insanı İlker Sünnili ile dünyaevine girmişti.

Evliliklerinde çocukları bulunmayan çift, özellikle sanatçının zorlu hastalık sürecinde sergiledikleri birbirlerine bağlılık ve sevgi dolu duruşlarıyla herkesin takdirini toplamıştı. İlker Sünnili, eşinin tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayarak en büyük destekçisi olmuştu.