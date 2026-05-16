Kylie Jenner’dan korkutan itiraf: "Uyandığımda yürüyemiyordum"
Hollywood dünyasının ve sosyal medyanın en popüler isimlerinden Kylie Jenner, yıllardır gözlerden yaşadığı zorlu sağlık sürecini ilk kez anlattı.
Katıldığı bir podcast programında samimi açıklamalarda bulunan ünlü yıldız, ikinci hamileliği döneminde adeta ölümden döndüğünü ve hayatının durma noktasına geldiğini itiraf etti.
İşte Kylie Jenner'ın ilk kez gün yüzüne çıkan zorlu hamilelik sürecinin detayları...
"BİR SABAH UYANDIM, YÜRÜYEMİYORDUM"
Hamileliğinin ilk aylarında her şeyin normal gittiğini ancak 12. haftada büyük bir şok yaşadığını belirten Jenner, o dönemi şu sözlerle özetledi:
"Bir sabah aniden büyük bir ağrıyla uyandım. Bir anda yürüyemedim. Gerçekten yürüyemiyordum. Sanki vücudum beni tamamen bırakmış gibiydi."
Yaşadığı şiddetli bel ve sinir ağrılarının zamanla kronikleştiğini ve dayanılmaz bir hal aldığını söyleyen Jenner, "Hayatımın en fit dönemindeydim ama bu hamilelik beni gerçekten yerle bir etti" diyerek yaşadığı fiziksel çöküşün boyutunu gözler önüne serdi.
EVDEN ÇIKAMAYACAK DURUMA GELMİŞTİ
Doktorunun kendisini sıkı yatak istirahatine zorladığını belirten Jenner, "Bebek aşağı iniyordu, ciddi bir risk vardı. Aylarca yatakta kalmak zorunda kaldım" ifadeleriyle sürecin ciddiyetini ortaya koydu.
İkinci hamileliğini ilk hamileliğinin aksine hayranlarından gizlemeyen Jenner, buna rağmen neden uzun süre kameralardan uzak kaldığına da açıklık getirdi.
Yaşadığı ağır sağlık sorunları nedeniyle adeta eve hapsolduğunu belirten ünlü isim, doktorunun kendisini çok sıkı bir yatak istirahatine zorladığını söyledi.