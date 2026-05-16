Kylie Jenner’dan korkutan itiraf: "Uyandığımda yürüyemiyordum"

Katıldığı bir podcast programında samimi açıklamalarda bulunan ünlü yıldız, ikinci hamileliği döneminde adeta ölümden döndüğünü ve hayatının durma noktasına geldiğini itiraf etti.

"Bir sabah aniden büyük bir ağrıyla uyandım. Bir anda yürüyemedim. Gerçekten yürüyemiyordum. Sanki vücudum beni tamamen bırakmış gibiydi."

Hamileliğinin ilk aylarında her şeyin normal gittiğini ancak 12. haftada büyük bir şok yaşadığını belirten Jenner, o dönemi şu sözlerle özetledi:

Yaşadığı şiddetli bel ve sinir ağrılarının zamanla kronikleştiğini ve dayanılmaz bir hal aldığını söyleyen Jenner, "Hayatımın en fit dönemindeydim ama bu hamilelik beni gerçekten yerle bir etti" diyerek yaşadığı fiziksel çöküşün boyutunu gözler önüne serdi.

EVDEN ÇIKAMAYACAK DURUMA GELMİŞTİ

Doktorunun kendisini sıkı yatak istirahatine zorladığını belirten Jenner, "Bebek aşağı iniyordu, ciddi bir risk vardı. Aylarca yatakta kalmak zorunda kaldım" ifadeleriyle sürecin ciddiyetini ortaya koydu.