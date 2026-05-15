Sevda Demirel'den kadınlara hayati uyarı: "Sadece plajda giyin"

Eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirmek için gittiği Maçka Parkı'nda kabusu yaşadı. Yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybeden ünlü isim, sert bir şekilde yere kapaklandı.

Demirel'in arkadaşı, hastane yolundan yaptığı paylaşımda, "Sevda Demirel çok kötü düştü, ayağı kırıldı. Allah şifa versin" diyerek durumu takipçilerine duyurdu.

Düşmenin etkisiyle sağ ayağı kırılan Demirel, acı içinde kıvranırken o anlar yanındaki arkadaşının cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ünlü şarkıcı, vakit kaybedilmeden hastaneye götürüldü.

Ünlü isimden kadınlara hayati uyarı

"PARMAK ARASI TERLİK GİYMEYİN"

Yaşadığı talihsiz kazanın ardından takipçilerini uyarmayı da ihmal etmeyen Demirel, kazaya parmak arası terliğin sebep olduğunu vurguladı. Özellikle merdiven ve engebeli yollara dikkat çeken ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

"Kızlar, dışarıda özellikle merdivenlerin olduğu yerlerde parmak arası terlik giymeyin. Öbür ayağınız diğerine bastığı an o terlik dönüyor ve iflah olma şansınız kalmıyor. Çok korkunçtu; lütfen bu terlikleri sadece plajlarda kullanın."