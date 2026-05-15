"Kısmet" demişti! Gökçe Bahadır anne mi oluyor?

2022 yılında Çeşme'de gerçekleşen rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinden müjdeli haber geldi. İddialara göre; ünlü oyuncunun, anne olmaya hazırlandığı konuşuluyor.

2. Sayfa yer alan habere göre; son dönemde ekranların aranan yüzlerinden biri olan 44 yaşındaki güzel oyuncunun hamileliğinin henüz çok başında olduğu öğrenildi. Bir süredir bebek sorularını "Kısmet" diyerek yanıtlayan çiftten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"OLURSA ÇOK GÜZEL BİR SÜRPRİZ OLUR" DEMİŞTİ

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda basın mensuplarının bebekle ilgili sorularına içtenlikle yanıt vermişti. Bebek fikrine uzak olmadıklarını belirten ikili, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha çok erken. Kısmet böyle işler. Biz karşı değiliz böyle bir duruma. Hiçbir şeyi sakınmıyoruz. Olursa da sürpriz olmazsa da sürpriz. Olursa çok da güzel bir sürpriz. Allah isteyen herkese nasip etsin."

Şimdi ise tüm gözler, magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu iddiaların ardından Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy cephesinden gelecek onaylama haberine çevrildi.

