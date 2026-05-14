Tescilli güzel Neşe Erberk’in gurur günü! Kızı Alin mezun oldu
1983 Türkiye ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk, üçüz kızlarından Alin Gurdikyan’ın akademik başarısıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Miami Üniversitesi’ndeki eğitimini tamamlayan Alin Gurdikyan, yüksek lisans diplomasını alarak ailesini gururlandırdı.
Amerika'daki Miami Üniversitesi'nde psikoloji yüksek lisans programını başarıyla bitiren Alin Gurdikyan, mezuniyet töreninde kep attı. Kızını bu özel gününde yalnız bırakmayan Neşe Erberk, tören anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"GÖZYAŞLARIM İÇERİSİNDE..."
Kızının başarı yolculuğuna tanıklık eden ünlü isim, paylaştığı karelerin altına duygusal notlar düştü. Erberk, yaşadığı sevinci şu sözlerle ifade etti:
"Alin'im bebeğim, psikoloji yüksek lisans programından mezun oldu… Tabii ki gözyaşlarım içerisinde… Her zamanki gibi yine gurur duyuyorum… Azmin sonucu…"
TAKİPÇİLERİNDEN TEBRİK YAĞDI
Yılların emeğinin karşılığını alan kızına olan sevgisini her fırsatta dile getiren Erberk, bir diğer paylaşımında ise "Alin'imiz, bebeğimiz, gurur kaynağımız… Yılların emeği ve sonucu…" ifadelerini kullandı.
Ünlü modelin bu paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek çok sayıda tebrik ve beğeni topladı.
ANNE ACISIYLA SARSILMIŞTI
Neşe Erberk, geçtiğimiz Şubat ayında hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. Annesinin vefatıyla sarsılan Neşe Erberk, duyduğu derin üzüntüyü Instagram hesabı üzerinden yayınladığı duygusal bir mesajla dile getirmişti.
Aile bağlarına verdiği önemle bilinen ünlü isim, annesine olan vedasını şu sözlerle duyurmuştu:
"Biricik annemizi kaybettik... Abim Cengiz ile benim ana kraliçemiz... Torunlarının süslü pembesi ışıklara yürüdü..."