Teoman'ın Giresun konseri ne zaman? Ünlü sanatçıdan memleket mesajı

Türk rock müziğinin ikonik ismi Teoman, yaz konserleri maratonuna hızlı bir giriş yaparken, kariyerinin en duygusal ve özel duyurularından birine imza attı. Cihangir'de objektiflere yansıyan ünlü sanatçı, bu yaz rotasını ilk kez memleketi Giresun'a çevireceğini açıkladı.

"HAYATIMIN İLK GİRESUN KONSERİ"

Bugüne kadar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında sayısız performansa imza atan Teoman, aslen Giresunlu olmasına rağmen memleketinde hiç konser vermemiş olmanın şaşkınlığını yaşıyor.

3 Haziran'da gerçekleşecek olan bu özel buluşma için oldukça heyecanlı olduğunu belirten sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu sene yaz konserleri başladı ama benim için çok özel bir konser var. Ben Giresunluyum ve 3 Haziran'da hayatımın ilk Giresun konserini vereceğim."