Teoman'ın Giresun konseri ne zaman? Ünlü sanatçıdan memleket mesajı
Rock müziğin efsane ismi Teoman, kariyeri boyunca ilk kez memleketinde vereceği konser öncesi sessizliğini bozdu. Ünlü sanatçı, sahne öncesi "Benim onların hemşehrisi olduğumu biliyorlar mı?" sorusuyla dikkat çekti.
Türk rock müziğinin ikonik ismi Teoman, yaz konserleri maratonuna hızlı bir giriş yaparken, kariyerinin en duygusal ve özel duyurularından birine imza attı. Cihangir'de objektiflere yansıyan ünlü sanatçı, bu yaz rotasını ilk kez memleketi Giresun'a çevireceğini açıkladı.
"HAYATIMIN İLK GİRESUN KONSERİ"
Bugüne kadar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında sayısız performansa imza atan Teoman, aslen Giresunlu olmasına rağmen memleketinde hiç konser vermemiş olmanın şaşkınlığını yaşıyor.
3 Haziran'da gerçekleşecek olan bu özel buluşma için oldukça heyecanlı olduğunu belirten sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Bu sene yaz konserleri başladı ama benim için çok özel bir konser var. Ben Giresunluyum ve 3 Haziran'da hayatımın ilk Giresun konserini vereceğim."
"HEMŞERİLERİM BENİ TANIYOR MU?"
Samimi açıklamalarına devam eden Teoman, bölge halkının kendisine nasıl tepki vereceğini büyük bir merakla beklediğini dile getirdi.
Sanatçı, "Giresunlular benim onların hemşerisi olduğumu biliyorlar mı acaba? Çok heyecanlıyım, büyük merak içindeyim" diyerek Giresunlu dinleyicileriyle arasındaki bağı ilk kez sahne üzerinde test edeceğini vurguladı.
"ÇOK PARA KAZANMIYORUZ"
Sadece konser haberiyle değil, hayata ve paraya bakış açısıyla da dikkatleri üzerine çeken Teoman, geçtiğimiz günlerde yaptığı "kazanç" açıklamalarına da açıklık getirmişti.
Gazetecilerin, "Eskiden kazandığınız parayla yatırım yapmadığınız için pişmanlığınız var mı?" sorusuna içtenlikle yanıt veren sanatçı, düşünülenin aksine çok büyük kazançlar elde etmediğini söylemişti.
Teoman, "Çok kazanmıyordum. Dışarıdan görünen gibi çok kazanan insanlar değiliz. Star ve yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz. Zaten pek bir harcamam yok. Parasal anlamda büyük planlarım yok. Zengin olmasam da olur" sözleriyle mütevazı yaşam anlayışını ortaya koymuştu.