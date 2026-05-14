Paylaşanlar da yandı! Mehmet Ali Erbil'den dijital şantaja sert tepki
Mehmet Ali Erbil, yapay zeka ve dijital manipülasyon teknikleri kullanılarak hazırlanan sahte içeriklerle şantaja maruz kaldığını açıkladı. Ünlü şovmen, kendisinden para koparmaya çalışan şahıslara karşı hukuk savaşı başlattığını duyurdu.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan ancak yapay zeka teknolojisiyle gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde üretilen sahte görüntüler üzerinden şantaja uğradığını açıkladı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ
Erbil, yaptığı açıklamada şantajcıların taleplerini reddettiği için bir karalama kampanyasının hedefi olduğunu belirtti. Yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:
"Son günlerde kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından şahsıma yönelik çirkin bir şantaj girişimiyle karşı karşıya kaldım. Tarafımla hiçbir ilgisi bulunmayan, yapay zeka ve dijital manipülasyon yöntemleriyle oluşturulduğu değerlendirilen bazı kurgu içerikler üzerinden benden para talep edilmiş; bu taleplere itibar etmediğim için söz konusu kişiler çevreme ve kamuoyuna yönelik itibarsızlaştırma girişimlerine başlamıştır."
KAMUOYUNA "TEYİT" UYARISI
Teknolojinin ulaştığı noktada bu tarz manipülasyonların herkesin başına gelebileceğine dikkat çeken ünlü sanatçı, takipçilerini ve kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı. Erbil, "Bu nedenle kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve kötü niyetli şekilde servis edilen içeriklere karşı dikkatli olmasını özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.