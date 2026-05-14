Paylaşanlar da yandı! Mehmet Ali Erbil'den dijital şantaja sert tepki

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan ancak yapay zeka teknolojisiyle gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde üretilen sahte görüntüler üzerinden şantaja uğradığını açıkladı.

Erbil, yaptığı açıklamada şantajcıların taleplerini reddettiği için bir karalama kampanyasının hedefi olduğunu belirtti. Yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Son günlerde kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından şahsıma yönelik çirkin bir şantaj girişimiyle karşı karşıya kaldım. Tarafımla hiçbir ilgisi bulunmayan, yapay zeka ve dijital manipülasyon yöntemleriyle oluşturulduğu değerlendirilen bazı kurgu içerikler üzerinden benden para talep edilmiş; bu taleplere itibar etmediğim için söz konusu kişiler çevreme ve kamuoyuna yönelik itibarsızlaştırma girişimlerine başlamıştır."