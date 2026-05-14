Adanalı’nın Fiko’su Umut Oğuz'un eşinden "tehdit" iddiası: "Bedelini ödeyeceksin"

Bir dönem "Adanalı" dizisinde hayat verdiği 'Fiko' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Umut Oğuz ve 6 yıllık eşi Sevilay Tilda Oğuz arasındaki boşanma davasında sular durulmuyor.

Hürriyet'in haberine göre, çekişmeli boşanma süreci devam eden çift arasındaki gerilim, oğulları Dora'nın okul bahçesinde zirve yaptı. Sevilay Tilda Oğuz'un iddiasına göre ünlü oyuncu, kalabalığın içinde kendisine yönelik ağır ithamlarda bulundu.

Oyuncu Umut Oğuz

İddia edilen o ifadeler:

"Bu yaptıklarının bedelini ödetmezsem bana da Umut demesinler!"

Tilda Oğuz, bu sözlerin ardından eşinin kendisini daha önce de benzer şekillerde tehdit ettiğini belirterek soluğu savcılıkta aldı.