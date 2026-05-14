Adanalı’nın Fiko’su Umut Oğuz'un eşinden "tehdit" iddiası: "Bedelini ödeyeceksin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İki yıldır çekişmeli boşanma davaları süren oyuncu Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz cephesinde gerilim tırmanıyor. Eşinin kendisini okul bahçesinde "Bedelini ödetmezsem bana Umut demesinler" diyerek tehdit ettiğini öne süren Sevilay Tilda Oğuz, ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bir dönem "Adanalı" dizisinde hayat verdiği 'Fiko' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Umut Oğuz ve 6 yıllık eşi Sevilay Tilda Oğuz arasındaki boşanma davasında sular durulmuyor.

"YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDETECEĞİM"

Hürriyet'in haberine göre, çekişmeli boşanma süreci devam eden çift arasındaki gerilim, oğulları Dora'nın okul bahçesinde zirve yaptı. Sevilay Tilda Oğuz'un iddiasına göre ünlü oyuncu, kalabalığın içinde kendisine yönelik ağır ithamlarda bulundu.

Oyuncu Umut Oğuz

İddia edilen o ifadeler:

"Bu yaptıklarının bedelini ödetmezsem bana da Umut demesinler!"

Tilda Oğuz, bu sözlerin ardından eşinin kendisini daha önce de benzer şekillerde tehdit ettiğini belirterek soluğu savcılıkta aldı.

"DORA İÇİN SESSİZ KALDIM"

Sevilay Tilda Oğuz, ayrılık sürecini ilk olarak sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurmuştu. Oğulları Dora'nın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için çaba sarf ettiğini belirten Oğuz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Süreci başlattık, davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Hepimiz için güzellikler diliyorum."

SÜREÇ YARGIDA

2018 yılında dünyaevine giren ve magazin dünyasının sakin çiftleri arasında gösterilen ikilinin davası yaklaşık 2 yıldır sonuçlanamadı. Sevilay Tilda Oğuz'un son suç duyurusuyla birlikte, Umut Oğuz hakkında başlatılan hukuki incelemenin seyri merakla bekleniyor.

Oyuncu Umut Oğuz cephesinden ise söz konusu "tehdit" iddialarına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Sosyal medya

