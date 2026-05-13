Sessiz sedasız defnedildi! Adnan Şenses'in manevi kızından acı haber
Bir süredir kanserle mücadele eden ve usta sanatçı Adnan Şenses’in manevi kızı olarak bilinen Banu Kalender, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
Müzik dünyası, Türk sanat müziği sanatçısı Banu Kalender'den gelen acı haberle sarsıldı.
EVİNDE ANİDEN FENALAŞTI
Onkoloji servisinde bir süredir tedavi gören ve gözetim altında tutulan 65 yaşındaki Kalender, geçtiğimiz 26 Nisan günü evinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ
Banu Kalender'in vefat haberi, sanat dünyasında derin bir üzüntü yaratırken; usta sanatçının son yolculuğuna dair detaylar da netleşti. Kalender'in cenazesi, geçtiğimiz günlerde Kartal'da bulunan aile mezarlığında, vasiyeti üzerine babasının yanına sessiz sedasız defnedildi.
BANU KALENDER KİMDİR?
Müzik kariyerinin yanı sıra moda alanında da eğitim alan Banu Kalender, stilistlik ve modelistlik yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı moda tasarım öğretmenliği diplomasına sahip olan sanatçının, kariyerinin ilk dönemlerinde Vakko bünyesinde çalıştığı öğrenildi.
Moda sektöründe başladığı kariyerini daha sonra müzik dünyasına taşıyan Kalender, özellikle Türk sanat müziğine olan ilgisiyle tanınıyordu.