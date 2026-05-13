Sahra Işık'tan boşanma sonrası ilk paylaşım! Oğlunun son hali endişelendirdi

Sahra Işık, İdris Aybirdi ile 7 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Ayrılık sonrası sessizliğini 11 aylık oğlu Pamir ile bozan ünlü ismin paylaşımında, minik bebeğin dizlerindeki bandajlar takipçilerini endişelendirdi.

Survivor parkurlarındaki hırsı ve performansıyla hafızalara kazınan Sahra Işık, son dönemde özel hayatındaki çalkantılarla magazin gündeminden düşmüyor.

BOŞANMA AÇIKLAMASI İş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl anne olma sevincini yaşayan Işık, evliliğini resmen noktaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sahra Işık, ayrılık kararını şu sözlerle ifade etti: "Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir."

Boşanma ilanı sonrası bir süre ortalarda görünmeyen Sahra Işık, günler süren sessizliğini oğlu Pamir ile paylaştığı bir kareyle bozdu. 12 Haziran 2025'te dünyaya gelen ve şu an 11 aylık olan Pamir'in sevimli halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.