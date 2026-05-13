Oktay Kaynarca sevenlerini korkuttu! Sağlık durumu nasıl?

Ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, gıda zehirlenmesi nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Gelen haber sonrası sevenlerini endişelendiren oyuncunun, son durumuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

ATV ekranlarının fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' ile izleyiciyle buluşan usta oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca, sabah saatlerinde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınması, sevenlerini derin bir endişeye sevk etti.

ÜNLÜ OYUNCU ZEHİRLENDİ 2. Sayfa'nın haberine göre; Yapılan ilk kontrollerin ardından usta sanatçının gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi. Hastanede gerekli tetkikleri yapılan ve müşahede altına alınan Kaynarca'ya hızlıca müdahale edildiği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU NASIL? İlk belirlemelere göre durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Kısa süreli bir kontrol sürecinin ardından taburcu edilmesi beklenen Kaynarca'nın genel durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında. Haberin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada kısa sürede gündem olan Kaynarca için "geçmiş olsun" mesajı paylaşıldı. Usta isimden ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.