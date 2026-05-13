Kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk'tan sevindiren haber

"Cennetin Gözyaşları" dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz haftalarda annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik etmek üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da talihsiz bir olay yaşamıştı.

Yoğun bakım sürecini geride bırakan ve tedavisine normal odada devam edilen ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden son durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Oktay Çubuk'tan sağlık durumu açıklaması

Çubuk, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon başarılı geçti, her şey yolunda. Yakın zamanda taburcu olacağım. Desteğiniz için herkese de bir kez daha teşekkür ederim."

Bir süre daha gözlem altında tutulacak olan Oktay Çubuk'un, doktorların onayının ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.