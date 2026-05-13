Kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk'tan sevindiren haber
Annesiyle gittiği Lizbon’da aniden fenalaşarak sevenlerini korkutan 30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, geçirdiği kritik operasyonun ardından sağlık durumuna ilişkin müjdeli haberi paylaştı.
"Cennetin Gözyaşları" dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz haftalarda annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik etmek üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da talihsiz bir olay yaşamıştı.
Aniden fenalaşan Çubuk'un kalbinin durduğu öğrenilmişti. Doktorların yoğun müdahalesi sonucu hayata döndürülen oyuncu, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı.
OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ
Yoğun bakım sürecini geride bırakan ve tedavisine normal odada devam edilen ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden son durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Çubuk, şu ifadeleri kullandı:
"Operasyon başarılı geçti, her şey yolunda. Yakın zamanda taburcu olacağım. Desteğiniz için herkese de bir kez daha teşekkür ederim."
Bir süre daha gözlem altında tutulacak olan Oktay Çubuk'un, doktorların onayının ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
OKTAY ÇUBUK KİMDİR?
Oktay Çubuk 12 Mart 1996'da İzmir'de doğmuştur, lise eğitimini İzmir Amerikan Kolejinde tamamlamıştır, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon bölümüne iletişim fakültesi birincilik ile girmiştir ve tam burslu olarak eğitim hayatına orda devam etmektedir.
Oyunculuk eğitimini Cüneyt Sayil Atölye'de aldıktan sonra birçok workshopa katılmıştır. İlk olarak Cennetin Gözyaşları dizisinde rol almıştır, sonrasında Nisan Dağ'ın Bir Nefes Daha filminde başrol olarak yer almıştır. Son olarak da Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterini canlandırmıştır.