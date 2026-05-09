Neşet Ertaş’ın miras davasında ailesini üzen karar!

Neşet Ertaş’ın ailesi tarafından, sanatçının yayınlanmamış eserlerinin haklarını devrettiği Erol Parlak’a karşı açılan dava sonuçlandı. Ertaş’ın çocuklarının, babalarının söz konusu işlemi gerçekleştirdiği sırada akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla sunduğu vasiyetin iptali talebi, mahkemece reddedildi.

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, vefatından önceki dönemde daha önce gün yüzüne çıkmamış eserlerinin kullanım hakkını bir muvafakatname ile Prof. Dr. Erol Parlak'a devretmişti.

Ancak usta sanatçının ailesi, bu işlemin usulsüz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Aile, babalarının söz konusu imzayı attığı sırada kanser tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve bu nedenle ayırt etme gücünün (akıl sağlığının) yerinde olmadığını savundu.

Yazar Prof. Dr. Erol Parlak ADLİ TIP: AKIL SAĞLIĞI YERİNDEYDİ İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, usta sanatçının işlem tarihindeki sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Hazırlanan raporda; Neşet Ertaş'ın o dönemde akıl sağlığının yerinde olduğu ve hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olduğu belgelendi.