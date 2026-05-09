Kobra Murat'ın kızı ehliyetini aldı! Gururunu böyle paylaştı

Roman müziğin sevilen ismi Kobra Murat, bu kez kızı Sergül ile yaşadığı duygusal anlarla gündeme oturdu. Kızı Sergül'ü öve öve bitiremeyen Kobra Murat, kızı için "Evimdeki en başarılı insan" dedi.

"Şu an hem üniversite okuyor, hem güzellik merkezinde staj görüyor, kendine altın yaptırıyor. Eve ekmek getiriyor. Aynı zamanda yine başarılı olduğunu kanıtladı bugün ehliyeti geldi. O benim gülüm, bülbülüm, nefesim, aşkım, gururum. Hayalleri gerçek olsun"

Kızının ehliyet aldığını da açıklayan ünlü isim, yaşadığı gururu şu sözlerle dile getirdi:

HEM ÇALIŞIYOR HEM OKUYOR

"SEN OLMASAN HİÇBİR ŞEY YAPAMAM"

Sergül ise babasına, "Bunları yapmamın arkasında sen varsın, sen olmasan hiçbir şey yapamam" diyerek karşılık verdi ve elini öptü.

Baba ve kızın birbirine olan bağlılığını gözler önüne seren bu video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

