İlik nakli olan Cansever'den haber var: "Süreç 6 ay sürecek"
Almanya’da bir süredir lösemi ile mücadele eden arabesk müziğin sevilen ismi Cansever, başarılı geçen ilik nakli operasyonunun ardından, son durumu hakkında bilgi verdi.
Geçtiğimiz aralık ayında lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu duyuran Cansever, uygun donörün bulunmasıyla birlikte 26 Mart'ta ameliyat masasına yatmıştı. Menajeri Erhan Arı tarafından duyurulan "operasyon başarıyla tamamlandı" haberinin ardından, sanatçıdan yeni açıklama geldi.
"SİZİN DUALARINIZLA DAHA İYİ OLACAĞIM"
Hastane odasından son halini paylaşan Cansever, tedavi sürecinin bitmediğini ancak her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Sevenlerine teşekkür eden ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"Hayırlı cumalar. Çok yazan çok soran var. Cevap veremiyoruz herkese fakat buradan bildiriyorum. Şu an iyiyim, her şey kontrol altında. Merak etmeyin bu süreç 6 ay devam edecek. Kontroller ve terapiler. Sizin duanızla daha iyi olacağım. Allah herkesten razı olsun."
İLİK NAKLİ OPERASYONU BAŞARIYLA GEÇTİ
İlk olarak 29 Mart'ta yapılacağı belirtilen ilik naklinin 26 Mart tarihine alınmasının ardından Cansever'den beklenen haber gelmişti. Cansever, ilik nakli operasyonunu başarıyla geçirmişti.
Sanatçının sağlık durumuyla ilgili müjdeli haberi menajeri Erhan Arı sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Uzun süredir sevenlerinin dualarını eksik etmediği Cansever'den gelen bu olumlu haber, hayranlarını sevince boğmuştu.
Arı, paylaşımında, "Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.