İlik nakli olan Cansever'den haber var: "Süreç 6 ay sürecek"

Cansever'den sağlık durumu açıklaması

"SİZİN DUALARINIZLA DAHA İYİ OLACAĞIM"

Hastane odasından son halini paylaşan Cansever, tedavi sürecinin bitmediğini ancak her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Sevenlerine teşekkür eden ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı cumalar. Çok yazan çok soran var. Cevap veremiyoruz herkese fakat buradan bildiriyorum. Şu an iyiyim, her şey kontrol altında. Merak etmeyin bu süreç 6 ay devam edecek. Kontroller ve terapiler. Sizin duanızla daha iyi olacağım. Allah herkesten razı olsun."