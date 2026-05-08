Hastane odasından yeni paylaşım: Oktay Çubuk’tan sevindiren haber
Portekiz’de aniden fenalaşarak kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk, yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüştü. Çubuk, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Geçtiğimiz haftalarda iş seyahati için Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik eden 30 yaşındaki oyuncu, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Kalbi duran ve doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürülen Çubuk, hayati riski atlatmasının ardından tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.
"YAKINDA HASTANEDEN ÇIKACAĞIM"
Yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk paylaşımını yaparak durumunun iyi olduğunu belirten yakışıklı oyuncu, bugün hastane odasından yeni bir kare paylaştı.
Moralinin yerinde olduğu gözlenen Çubuk, şu ifadeleri kullandı:
"Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum, yakında hastaneden çıkmış olacağım. Her şey yolunda. İlginiz ve sevginiz için teşekkür ederim. Evimi, köpeğimi ve dostlarımı görmeyi dört gözle bekliyorum."
SEVENLERİNİN YÜREĞİNE SU SERPTİ
Kısa sürede iyileşme belirtileri gösteren Oktay Çubuk'un bu paylaşımı, endişeli bekleyişini sürdüren hayranlarına ve dostlarına rahat bir nefes aldırdı. Sosyal medyada binlerce takipçisi, ünlü oyuncuya "Geçmiş olsun" mesajlarıyla destek verdi.