Bengü estetik mi yaptırdı? Sosyal medya yüzündeki değişimi konuştu

Ümit Sayın ile birlikte seslendirdiği "Ya Sen Gidip De" şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçen Bengü, setten yansıyan karelerle hayranlarını şaşırttı.

2018 yılında dünyaevine girdiği Selim Selimoğlu ile 2024 yılında yollarını ayıran ünlü sanatçı, rotasını tamamen işine ve çocuklarına çevirmiş durumda. Ancak son klip çekimlerinden gelen görüntüler, sosyal medyada yeni bir "estetik" tartışmasının fitilini ateşledi.

"ALLAH BAŞKA DERT VERMESİN"

Hakkındaki iddialar çığ gibi büyüyünce, ünlü şarkıcının daha önce benzer eleştirilere verdiği yanıt tekrar akıllara geldi. Daha önce de "estetik" iddialarıyla karşılaşan Bengü, ev halini paylaşarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Dolgu yok, öyle bir şey yok. Bakın normal evden çıkan halim bu... Sahneye çıktığımız için full makyaj yapıyoruz. Dudak etrafına çerçeve çizdik, üzerine parlatıcı sürdük. Yanakta ise sert bir ışık ve yoğun allık var. Günlük modda olmadığımız için farklı görünebiliyor. Anlaştık mı? Yüzüme bir şey yapmadım. Allah başka dert vermesin, amin."

2025'TEN SÜREGELEN TARTIŞMA

2025 yılının Eylül ayında da benzer iddialarla gündeme gelen sanatçı, her ne kadar "makyaj ve ışık hilesi" dese de, son klipteki görüntüler estetik dünyasının popüler dokunuşlarını (dolgu ve botoks gibi) bir kez daha tartışmaya açtı. Bengü'nün bu yeni görüntüsü hakkında yapacağı yorum ise merakla bekleniyor.

Bengü'nün eski hali