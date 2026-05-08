33 yaş farkına rağmen aşkları sürüyor! Nuri Alço’nun eşinden olay sözler
Yeşilçam efsanesi Nuri Alço ve 33 yaş küçük eşi Burcu Alço'nun sosyal medyadaki samimi videosu gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun eşi hakkındaki itirafları ve Burcu Alço'nun "hizmetkâr" yanıtı magazin dünyasında ses getirdi.
Burcu Alço, kendisinden 33 yaş büyük kocası Nuri Alço'ya; "en sevdiğin ve sevmediğim huyum ne" diye sorarak cevaplarını dinledi.
"BİR KONUYU UZATMAN BİTMİYOR"
Usta oyuncunun yanıtları ise oldukça samimi ve bir o kadar da tartışmaya açık oldu. Nuri Alço, eşinin en sevmediği özelliğini şu sözlerle dile getirdi:
"Bir konuyu uzatman... Bitmiyor bir türlü."
Eşinin olumlu özelliklerinden de bahseden Alço, Burcu Alço'nun naif tavrından ve kendisine gösterdiği özenden memnun olduğunu belirterek; "Her şeye 'okey' demeni seviyorum. Güzel yemekler yapıyorsun, ne sevdiğimi biliyorsun, önüme koyuyorsun" ifadelerini kullandı.
"KÖLENİM BEN SENİN"
Nuri Alço'nun, eşinin kendisine yemek servis etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmesi üzerine Burcu Alço'dan beklemedik bir hamle geldi. Eşine esprili bir dille karşılık veren Burcu Alço "Hizmetkârınızım efendim, kölenim ben senin" diyerek tartışmaların fitilini ateşledi.
SOSYAL MEDYADA GÖRÜŞ AYRILIĞI
Çiftin kendi aralarındaki bu diyalog, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimi sosyal medya kullanıcısı çiftin arasındaki esprili diyaloğu eğlenceli bulurken kimisi eleştirdi.
10 YILLIK BEKLEYİŞİN ARDINDAN GELEN MUTLULUK
Daha önce katıldıkları bir programda ilişkilerinin perde arkasını anlatan çift, evlilik kararı için tam 10 yıl beklediklerini açıklamıştı. Burcu Alço, o dönem yaptığı açıklamada, "Nuri o zamanlar evlilik düşünmeyen bir insandı. Ben evlenmek istiyordum ama onun zamanı vardı. Ben de bir kenarda oturdum ve onu bekledim" diyerek ilişkilerindeki sabır sürecine dikkat çekmişti.
Gelen eleştirilere rağmen Alço çifti, paylaştıkları videolarla mutlu evliliklerini gözler önüne sermeye devam ediyor.