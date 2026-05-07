Açelya Akkoyun Eskişehir’de öğrencilerle buluştu

Heyecanı hiç kaybetmek istemediğini ifade eden Akkoyun, "Biz sanatçılar, sanatı anlatmaya gönüllü insanlar bu heyecanı yönlendirmeyi, dönüştürmeyi, daha sonra da sizlerle buluşturmayı hedefleyen insanlarız. William Shakespeare'in dediği gibi 'Bütün dünya bir sahnedir, kadın erkek birer oyuncu, sıraları geldikçe ya girer ya çıkarlar. Bu oyun devam eder.' Aslında her insan sanatçı doğar. Sanatçı doğmayan insan yoktur. Çünkü sanat yaşamın kendisidir. Sanatın içinde dönüşebilmek, dönüştürebilmek, aktarabilmek vardır. Varlığımızı sürdürebilmemizin en kıymetli aracı ise iletişimdir. Denge, yani kadının ve erkeğin birlikte aslında dans ettiği, sadece diyalog değil göz teması, akıl teması kurduğu, birlikte hissettiği her şey iletişimdir. Sanatın içinde de bu vardır. Bu iletişime kıymet vermeliyiz" dedi.

Öğrencilere kariyer tavsiyeleri veren Akkoyun şunları söyledi:

"Hangi mesleği yaparsanız yapın mesleğinize çok romantizm katmayın. İktisat bilimini iyi öğrenin. Para nasıl kazanılır, makbuzu nasıl kesilir, muhasebe ile nasıl çalışılır, iyi öğrenin. Parayı konuşabilirseniz, paranızı isteyebilirseniz, hakkınızı anlatabilir ve alabilirseniz. İşte o zaman mesleğinizi tamamlamış olursunuz. İş hayatında profesyonel olun. En önemli iletişim göz temasıdır. Zordur biliyorum ama göz göze değince gönül şakırmış. Gözden ışık akar, ruhun rengi değişir. Hatta çok kızdığınız birine göz teması ile bakın barışırsınız. Kadın olmanın vermiş olduğu mutluluk ile bu hayatta yolculuk yapmayı çok seviyorum ama kadın olmanın en çok merhametini, şefkatini ve zarafetini seviyorum. Nerede hangi işi yapıyor olursanız olun kadın olmanın zarafetini çevrenize yaydığınız zaman her yer çiçek oluyor"

Akkoyun, konuşmasının ardından öğrencileri sorularını yanıtladı.

KONSERVATUVAR ZİYARETİNDE DUYSAL ANLAR

Söyleşinin ardından Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı da ziyaret eden Akkoyun, burada geleceğin sanatçı adaylarıyla bir araya geldi. Eskişehir turundan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, şehre olan hayranlığını ve gençlerle kurduğu bağı şu sözlerle dile getirdi:

"Eskişehir'de geçirdiğimiz iki gün, sadece bir söyleşi değil; kalpten kalbe kurulan çok güzel bir bağ oldu. Gençlerin gözlerindeki umut, heyecan ve samimiyet bize çok iyi geldi. Birlikte güldük, düşündük ve hayatın içinden duyguları paylaştık. Bizi sevgiyle karşılayan herkese teşekkür ederiz. Bazı şehirler insana iz bırakıyor. Eskişehir gibi"