Kaya Çilingiroğlu'nun dayısı Mehmet Taneri hayatını kaybetti
1960'lı ve 1970'li yıllarına damga vuran usta sanatçı Mehmet Taneri vefat etti. Kariyeri boyunca hem müzik dünyasında hem de sinemada iz bırakan sanatçının ölüm haberi sanat camiasında derin üzüntü yarattı.
Besteci Mehmet Taneri'nın vefat haberi, sanatçının yakın dostu besteci Ali Kocatepe tarafından sosyal medyada duyuruldu.
KAYA ÇİLİNGİROĞLU CENAZE PROGRAMINI AÇIKLADI
Aynı zamanda Kaya Çilingiroğlu'nun dayısı olan Taneri, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Çilingiroğlu, dayısı için yarın öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacağını duyurdu.
"İKİ AİLE ÇOK YAKINDIK"
Ali Kocatepe, uzun yıllara dayanan dostluklarını ve üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
"1960'ların sonlarında tanışmıştık Mehmet Taneri ile. 60 ve 70'lerin ünlü pop müzik sanatçılarımızdandı. 90'ların başlarında Sultanköy'de komşu olduk. İki aile çok yakındık. Bu akşam vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun."
BİR DÖNEMİN UNUTULMAZ SESİ
Mehmet Taneri, müzik kariyerinin yanı sıra sinema filmleriyle de adından söz ettirmişti. O zamanlar yılın erkek sanatçıları arasında yer almıştı.
Taneri, 'Seni Sevmek', 'Sen, Sen, Sen', 'Bir Zamanlar' gibi Türk pop müziğine birçok şarkı kazandırdı.