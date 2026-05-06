Kaya Çilingiroğlu'nun dayısı Mehmet Taneri hayatını kaybetti

"1960'ların sonlarında tanışmıştık Mehmet Taneri ile. 60 ve 70'lerin ünlü pop müzik sanatçılarımızdandı. 90'ların başlarında Sultanköy'de komşu olduk. İki aile çok yakındık. Bu akşam vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun."

BİR DÖNEMİN UNUTULMAZ SESİ

Mehmet Taneri, müzik kariyerinin yanı sıra sinema filmleriyle de adından söz ettirmişti. O zamanlar yılın erkek sanatçıları arasında yer almıştı.

Taneri, 'Seni Sevmek', 'Sen, Sen, Sen', 'Bir Zamanlar' gibi Türk pop müziğine birçok şarkı kazandırdı.