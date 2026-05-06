Dünyaca ünlü şarkıcı Shaggy İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü reggae ve dancehall sanatçısı Shaggy, 25 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

SAHNEDE O İSİMLER EŞLİK EDECEK

"INCORE Urban Festivali" kapsamında konser verecek Shaggy'ye, hip hop dünyasından M Lisa, Kaan Gökman, Zanna, Arden Child, Gwen De Lien, Göktuğ Gönce ve Atlas eşlik edecek.

Festivalin sahne tasarımı ve görsel dünyası, Influx Core tarafından uluslararası standartlarda hazırlandı.

