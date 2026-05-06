Begüm Kütük Hıdırellez’de babasını andı! Paylaşımı duygulandırdı
Geçtiğimiz şubat ayında babası Celalettin Kütük’ü kaybeden Begüm Kütük, Hıdırellez ateşini bu kez buruk yaktı. Ünlü oyuncu babasına seslendiği "Babişko hep sen yakardın..." paylaşımıyla yürekleri dağladı.
ATEŞ BAŞINDA HÜZÜNLÜ ANMA
Babasız ilk Hıdırellez'ini karşılayan Kütük'ün sosyal medya paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez için kız kardeşiyle bir araya gelen Begüm Kütük, aile geleneğini bu yıl buruk bir şekilde sürdürdü.
Sosyal medya hesabından ateş başında çekilen görüntülerini paylaşan ünlü isim, her yıl ateşi yakan babasının yokluğunu derinden hissetti.
"BABİŞKO HEP SEN YAKARDIN"
Paylaşımında doğrudan babasına seslenen Kütük, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Babişko hep sen yakardın..."
Babasına duyduğu özlemin ön plana çıktığı bu anlar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.