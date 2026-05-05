Paris’te bir Türk rüzgarı: Selma Çilek Çiftçi dev markalara komşu oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sosyetinin ünlü modacısı Selma Çilek Çiftçi, moda dünyasındaki başarısını global bir boyuta taşıdı. Kendi adını taşıyan markasıyla sınırları aşan başarılı iş kadını, modanın kalbi Paris'te, dünyanın en lüks bulvarlarından biri olan Champs-Élysées’de yeni mağazasının kapılarını açtı.

Paris'in 8. bölgesinde yer alan ve dünya devlerinin sıralandığı bulvarda yerini alan Selma Çiçek Çiftçi, Türk modasının gücünü Fransa'da temsil ediyor.

İLK GÜNDEN İLGİ GÖREN PARÇA

Mağazanın açılışıyla birlikte büyük ilgi gören tasarımlar arasında, Paris'te satılan ilk parça ise markanın ikonik "Nayla" ceketi oldu.

Sosyal medya hesabından bu anı paylaşan ünlü modacı, Paris Moda Haftası ve düzenlediği defilelerin ardından bu kalıcı adımla başarısını perçinledi.

ŞAMDAN DERGİSİ'NE KAPAK OLDULAR

İş dünyasındaki bu dev hamlesinin yanı sıra özel hayatındaki mutluluğuyla da dikkat çeken Selma Çilek Çiftçi, Şamdan dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Kızı Sara ve oğlu Satvet ile birlikte renkli ve samimi pozlar veren ünlü tasarımcı, dergiye verdiği özel röportajda hem iki çocuk annesi olmanın heyecanını hem de patronluk koltuğundaki disiplinli yolculuğunu anlattı.

