Paris’te bir Türk rüzgarı: Selma Çilek Çiftçi dev markalara komşu oldu

Paris'in 8. bölgesinde yer alan ve dünya devlerinin sıralandığı bulvarda yerini alan Selma Çiçek Çiftçi, Türk modasının gücünü Fransa'da temsil ediyor.

Sosyal medya hesabından bu anı paylaşan ünlü modacı, Paris Moda Haftası ve düzenlediği defilelerin ardından bu kalıcı adımla başarısını perçinledi.

Mağazanın açılışıyla birlikte büyük ilgi gören tasarımlar arasında, Paris'te satılan ilk parça ise markanın ikonik "Nayla" ceketi oldu.

ŞAMDAN DERGİSİ'NE KAPAK OLDULAR

İş dünyasındaki bu dev hamlesinin yanı sıra özel hayatındaki mutluluğuyla da dikkat çeken Selma Çilek Çiftçi, Şamdan dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Kızı Sara ve oğlu Satvet ile birlikte renkli ve samimi pozlar veren ünlü tasarımcı, dergiye verdiği özel röportajda hem iki çocuk annesi olmanın heyecanını hem de patronluk koltuğundaki disiplinli yolculuğunu anlattı.

Ünlü modacı Paris'teki mağazası önünde poz verdi