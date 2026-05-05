Mehmet Aslantuğ'dan annesine yürek burkan veda: "Hakkını helal et annem"
Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesinin vefatıyla sarsıldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mektupta, annesinin zorlu hayat mücadelesini ve çocukları için yaptığı fedakârlıkları anlatan oyuncuya, çok sayıda taziye mesajı geldi.
ANNESİNİ KAYBETTİ
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile annesinin vefatını duyuran ünlü oyuncu, kaleme aldığı duygusal veda yazısıyla takipçilerini derin bir hüzne boğdu.
"BANA UNUTAMADIĞIN KOKU NEDİR DİYE SORSANIZ..."
Annesinin ve oğlunun bir arada olduğu fotoğrafı paylaşan sanatçı, annesinin genç yaşta omuzladığı ağır yükü şu sözlerle ifade etti:
"Anneme Veda❤️🌹
Beş çocukla "dul" kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört…
Bütün hayatında tanıdığı tek eşini / adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet'ini 20 yaşında toprağa vermiş, Mehmet'iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü.
Bana hiç unutamadığın koku nedir diye sorsanız; "Ağustos rutubeti çöken fındık ocaklarının altında, yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur" derim, hiç tereddüt etmeden.
Cennet, şüphesiz doğurabilen değil; bakıp büyüten / okutup yetiştiren ve çocukları "muhannete" muhtaç etmeyen kadınların ayakları altında olsa gerek. Anne olsalar da, olmasalar da…
Hakkını helal et Annem. Allah razı olsun. Yattığın toprak incitmesin❤️🌹
(*) Kelimelere eşlik eden akordiyona çerkes dilinde pşıne denir. Bu eser de onun dillendirip, zaman zaman bize arkadaşlık ettiği bir ağıttır. Yitirilen sevgilinin yası için yakılmıştır. Ve anneler, en esaslı sevgilidir."