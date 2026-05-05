Mehmet Aslantuğ'dan annesine yürek burkan veda: "Hakkını helal et annem"

Aslantuğ, annesinin vefat haberini verirken onun yaşam mücadelesine ve sergilediği büyük fedakârlıklara vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile annesinin vefatını duyuran ünlü oyuncu, kaleme aldığı duygusal veda yazısıyla takipçilerini derin bir hüzne boğdu.

"BANA UNUTAMADIĞIN KOKU NEDİR DİYE SORSANIZ..."

Annesinin ve oğlunun bir arada olduğu fotoğrafı paylaşan sanatçı, annesinin genç yaşta omuzladığı ağır yükü şu sözlerle ifade etti:

"Anneme Veda❤️🌹



Beş çocukla "dul" kaldığında 30 yaşındaydı. Ben beşinci, yaşım dört…



Bütün hayatında tanıdığı tek eşini / adamını kaybettikten 10 yıl sonra en büyük çocuğu Ahmet'ini 20 yaşında toprağa vermiş, Mehmet'iyle arasındaki üç kızını da okutmak için ne terler dökmüştü.



Bana hiç unutamadığın koku nedir diye sorsanız; "Ağustos rutubeti çöken fındık ocaklarının altında, yemenisiyle terini silmeye çalışan annemin kokusudur" derim, hiç tereddüt etmeden.