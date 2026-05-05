Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut ve Eda Sakız boşanıyor mu?
Geçtiğimiz yıl rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız çift hakkında boşanma iddiaları ortaya atıldı. Bir süredir yan yana görüntü vermeyen ikilinin sosyal medya hamleleri "ayrılık" iddialarını güçlendirdi.
"Kehribar", "Sevmedim Deme" ve "Rastgele" gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Burak Bulut ve müzisyen Eda Sakız'ın evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
KİLOLARLA ALTIN TAKILMIŞTI
Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde, sanat dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleşen ve takı töreniyle günlerce konuşulan o "masalsı" düğün, yerini sessizliğe bıraktı.
Henüz aylar önce nikah masasına oturan çift, şimdi ise ayrılık iddialarıyla konuşulmaya başladı. Sosyal medyayı aktif kullanan çiftin arasındaki mesafe, hayranlarının dikkatli takibi sonucu gün yüzüne çıktı.
SOYADINI SİLDİ
Özellikle ikilinin uzun zamandır birlikte görüntü vermemesi ve sosyal medya paylaşımlarındaki mesafe, takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Eda Sakı'ın profilinden Bulut soyadını kaldırması, "ayrılık" iddialarını doğrular nitelikte.
Şu ana kadar ne Burak Bulut'tan ne de Eda Sakız'dan konuya dair resmi bir yalanlama veya açıklama gelmedi.