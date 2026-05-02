Oyuncu Ruhi Sarı'nın acı günü: Babası Osman Sarı hayatını kaybetti
Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden, Yedi Numara, Yeditepe İstanbul ve Kusursuz Kiracı gibi pek çok unutulmaz projeyle tanınan başarılı oyuncu Ruhi Sarı, baba acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Osman Sarı vefat etti.
MENAJERİ DUYURDU
Ruhi Sarı'nın babasının vefat haberini, oyuncunun menajeri Abdullah Bulut kamuoyuyla paylaştı. Bulut, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Oyuncumuz Ruhi Sarı'nın değerli babasının vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Ruhi Sarı olmak üzere ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Osman Sarı'nın son yolculuğuna uğurlanacağı törenin detayları da netleşti. Sevenlerini yas boğan vefatın ardından cenaze programı şu şekilde açıklandı:
Tarih: 2 Mayıs
Yer: Kartal Uğur Mumcu Mahallesi, Yunus Emre Camii
Vakit: Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı
Defin: Şekerpınar Merkez Kabristanı