Kylie Jenner’a eski çalışanından ağır suçlamalar! İddialar gündemi sarsacak türden

Bu gelişme, Jenner'ın temizlik ekibinden başka bir çalışanın da kısa süre önce dava açmasının ardından geldi.

ABD merkezli ABC7 haber sitesinin haberine göre, Juana Delgado Soto isimli hizmetçisi, Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'nde Kylie Jenner, Kylie Jenner Inc., personel süpervizörü Itzel Sibrian, Tri Star Services ve La Maison Family Services aleyhine dava açtı.

MEKTUP YAZDI AMA YANIT ALAMADI

Soto, Jenner'ın çalışanları tarafından kötü muamele gördüğünü ve bu durumu bildirmek için "Keeping Up With the Kardashians" yıldızına mektup yazdığını iddia etti.

Davada; ırk ayrımcılığı, taciz, ücretlerin eksik ödenmesi ile bu durumların engellenmemesi yönünde ihmaller olduğu öne sürüldü.