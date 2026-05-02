Kylie Jenner’a eski çalışanından ağır suçlamalar! İddialar gündemi sarsacak türden
Dünyaca ünlü milyarder Kylie Jenner, eski bir ev çalışanı tarafından açılan davayla gündeme geldi. Mahkemeye taşınan olayda; tacizden ırk ayrımcılığına, maaş adaletsizliğinden kötü muameleye kadar pek çok çarpıcı iddia yer alıyor.
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı ve kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner, çalışanlarına yönelik tavırlarıyla yargı kıskacında.
İDDİALAR YENİLİR YUTULUR CİNSTEN DEĞİL
ABD merkezli ABC7 haber sitesinin haberine göre, Juana Delgado Soto isimli hizmetçisi, Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'nde Kylie Jenner, Kylie Jenner Inc., personel süpervizörü Itzel Sibrian, Tri Star Services ve La Maison Family Services aleyhine dava açtı.
Bu gelişme, Jenner'ın temizlik ekibinden başka bir çalışanın da kısa süre önce dava açmasının ardından geldi.
MEKTUP YAZDI AMA YANIT ALAMADI
Soto, Jenner'ın çalışanları tarafından kötü muamele gördüğünü ve bu durumu bildirmek için "Keeping Up With the Kardashians" yıldızına mektup yazdığını iddia etti.
Davada; ırk ayrımcılığı, taciz, ücretlerin eksik ödenmesi ile bu durumların engellenmemesi yönünde ihmaller olduğu öne sürüldü.
"İNGİLİZCESİYLE ALAY EDİLDİ"
Dava dilekçesinde, Soto'nun doğrudan amiri Itzel Sibrian tarafından sözlü tacize uğradığı, İngilizcesiyle alay edildiği ve aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı iddia edildi.
"ÜCRETİ DÜŞÜRÜLDÜ, İŞ YÜKÜ ARTIRILDI"
İddialara göre 2024 yılı Haziran ayında Sibrian'ın, önceki şikayetler nedeniyle Soto'ya karşı tutumunu değiştirdiği, saatlik ücretini düşürdüğü, çalışma saatlerini yeniden düzenlediği ve iş yükünü artırdığı öne sürüldü.
Jenner'ın ekibi ise konuya ilişkin henüz resmi bir değerlendirme yapmazken, mahkeme dosyasının incelenmesinin ardından açıklama yapılabileceği belirtildi.