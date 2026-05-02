Cihangir'de bebek mesaisi: Bestemsu Özdemir'in eşinden örnek davranış!

Ekranların sevilen yüzü Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz akşam eski basketbolcu eşi Ersin Görkem ve henüz 3 aylık olan oğulları Sarp Marco ile Cihangir sokaklarındaydı. Arkadaşlarıyla keyifli bir akşam planlayan ünlü oyuncunun hesapları, minik Marco’nun huysuzlanmasıyla pek tutmadı.

Bestemsu Özdemir ve eski basketbolcu eşi Ersin Görkem, önceki akşam 3 aylık oğulları Sarp Marco ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıdı. EŞİNDEN ÖRNEK HAREKET Popüler bir kafede arkadaşlarıyla keyifli bir sohbete dalan Özdemir, bir süre sonra oğlunun ağlamasıyla zor anlar yaşadı. Bu noktada devreye giren eşi Ersin Görkem, sergilediği centilmen tavırla dikkatleri üzerine çekti. Bebeğini sakinleştirmek için Cihangir sokaklarında uzun bir yürüyüş yapan Görkem, babalık görevindeki ustalığını konuşturdu. Kaynak: Sosyal medya

"BEN NEREYE MARCO ORAYA" TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Flaşların patlamasıyla eşini yanına çağıran Bestemsu Özdemir, ailesiyle birlikte mutluluk pozu verdi. Ünlü oyuncu, annelik ve kariyer dengesine dair çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Marco büyümeye devam ediyor; ben nereye, o oraya... Her şey yolunda, çalışmaya da devam ediyorum" dedi.