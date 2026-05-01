Pelin Karahan'dan boşanma sonrası ilk görüntü: Yeni rota Venedik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Pelin Karahan'dan boşanma sonrası ilk görüntü: Yeni rota Venedik

12 yıllık evliliğini tek celsede noktalayan Pelin Karahan, ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi. Oğlu Eyüp Can ile alışveriş turuna çıkan güzel oyuncu, yeni projeleri için yurt dışına çıkacağını müjdeleyerek iş temposuna hızlı bir dönüş yaptı.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. İki çocukları bulunan çift, yaptıkları ortak açıklamada "karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde" bu kararı aldıklarını belirterek, çocuklarının gelişimi için kamuoyundan hassasiyet rica etmişti.

Fotoğraflar: Takvim - sosyal medya

BOŞANMA SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

Biten evliliğinin ardından objektiflere yansıyan Pelin Karahan, önceki gün oğlu Eyüp Can ile birlikte Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezindeydi. Öğle saatlerinde geldikleri AVM'de mağazaları gezen ve birlikte keyifli vakit geçiren anne-oğul, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Pelin Karahan'dan boşanma sonrası ilk görüntü: Yeni rota Venedik - 2

YENİ ROTA İTALYA

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Karahan, boşanma sonrası yeni hayatına dair ipuçları verdi.

İş temposuna ara vermeden devam eden oyuncu, "İş için Venedik'e gidiyorum. Orada çekimlerimiz olacak" diyerek yeni projesinin müjdesini verdi.

Pelin Karahan'dan boşanma sonrası ilk görüntü: Yeni rota Venedik - 3

NE OLMUŞTU?

12 yıllık yuva dağıldı: 2014 yılında büyük bir aşkla dünyaevine giren çiftin evliliği, geçtiğimiz günlerde resmi olarak sona erdi.

Tek celsede boşanma: Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan ikili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Ortak karar, tek açıklama: Sosyal medya üzerinden ortak bir metin yayımlayan çift, sürecin sevgi ve saygı çerçevesinde bittiğini vurguladı.

İkinci evlilikte de mutsuz son: Bu ayrılık, 2011-2013 yılları arasında Erdinç Bekiroğlu ile ilk evliliğini yapan Pelin Karahan'ın ikinci boşanması olarak kayıtlara geçti.

