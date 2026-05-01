J-Lo'nun tasarımcısı Şafak Çak’a "servet değerinde" boşanma davası

2013 yılında New York'ta görkemli bir törenle evlendiği Elvan Akın Çak ile yollarını ayıran ünlü tasarımcı, eşinin talep ettiği tazminat miktarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'in mobilyalarından sahne tasarımlarına kadar pek çok işine imza atan ünlü iç mimar Şafak Çak, 13 yıllık evliliğini noktalama aşamasında büyük bir krizle karşı karşıya.

Elvan Akın Çak'ın, boşanmak için Şafak Çak'tan adeta bir servet istediğini öğrendim! Evet yanlış okumadınız; Elvan Hanım, 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar da nafaka istiyormuş. Şimdilerde sosyete bunu konuşuyor.

Boşanma nedenlerini öğrenemesem de, medeni bir şekilde boşanamayacaklarını da duymuştum! Duyduklarım doğru çıktı.

"Jennifer Lopez'in yatağından sahnesine kadar yaptığı tasarımlarla adını dünyaya duyuran Şafak Çak ile 2013'te New York'ta evlendiği eşi Elvan Akın Çak'ın boşanma arifesinde olduğunu yazmıştım.

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un kaleme aldığı bilgilere göre; çiftin boşanma süreci hiç de "medeni" ilerlemiyor. Elvan Akın Çak'ın, boşanmak için Şafak Çak'tan talep ettiği rakamlar dudak uçuklatacak cinsten:

Hatta "İlk eşinden olan çocuklarına babalık yapan adamdan nasıl 5 milyon dolar ister" diye Elvan Hanım'ı dillerine dolamış durumdalar!

Gerçekten de Şafak Çak'ın, Elvan Hanım'ın ilk evliliğinden olan 28 yaşındaki oğlu Emre ve 16 yaşındaki kızı Zeynep'e babalık yaptığına ben de birçok kez şahit olmuştum.Elvan Hanım'ın çocuklarının babası bile olmadığı eşinden neden bu kadar yüklü bir tazminat istiyor anlamış değilim!

Şafak Çak, boşanmak için avukat Aslı Hatemi'ye vekalet vermiş, bakalım ünlü avukat, bu rakamları ne kadar düşürtebilecek..."