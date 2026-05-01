Burcu Esmersoy ilk kez açıkladı: Evlat edinmeyi düşünüyor mu?
Nazım Akmandil ile mutlu bir evlilik sürdüren Burcu Esmersoy, anne olma ve evlat edinme konusundaki sessizliğini bozdu. Ünlü sunucunun "Sevgiye ihtiyacı olan bir çocuğa kucak açmak isterim" sözleri yürekleri ısıttı.
2023 yılında iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü sunucu Burcu Esmersoy, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki başarılı sunucu, evliliği, iş temposu ve çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerini paylaştı.
"EŞİM BENDEN DAHA İŞKOLİK"
Yaz planlarından bahseden Esmersoy, yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirtti. Kendisini "işkolik" olarak tanımlayan ünlü isim, eşi Nazım Akmandil için de şu ifadeleri kullandı:
"İşlerimiz yazları daha yoğun oluyor. Kurban Bayramı'nda biraz tatil yaparım, bir de temmuzda birkaç gün. Ben işkoliğimdir ama eşim benden daha çok işkoliktir. Güzel bir şekilde yuvarlanıp gidiyoruz."
"HER GÜN ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"
Esmersoy ardından eşine övgüler yağdırdı:
"Ben Allah'ın o kadar sevdiği bir kuluymuşum ki eşimi doğru zamanda karşıma çıkarttı. Her gün Allah'a şükrediyorum. Beş senedir üzgün olduğumu gördünüz mü? Hayatım çok daha iyi şeyleri gördüğüm bir hale evrildi."
"EVLAT EDİNME" SORUSUNA DUYGUSAL YANIT
Gazetecilerin "Evlat edinmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan Esmersoy, bu konunun henüz eşiyle gündemlerine gelmediğini ancak fikre sıcak baktığını belirtti.
Ünlü sunucu, "Bunu hiç konuşmadık. Ancak sevgi ihtiyacı olan bir çocuğa, sevgi vermeyi çok isterim" diyerek annelik konusundaki hassasiyetini ve yardımsever yanını bir kez daha gözler önüne serdi.