Burcu Esmersoy ilk kez açıkladı: Evlat edinmeyi düşünüyor mu?

2023 yılında iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü sunucu Burcu Esmersoy, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki başarılı sunucu, evliliği, iş temposu ve çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerini paylaştı.

"EŞİM BENDEN DAHA İŞKOLİK"

Yaz planlarından bahseden Esmersoy, yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirtti. Kendisini "işkolik" olarak tanımlayan ünlü isim, eşi Nazım Akmandil için de şu ifadeleri kullandı:

"İşlerimiz yazları daha yoğun oluyor. Kurban Bayramı'nda biraz tatil yaparım, bir de temmuzda birkaç gün. Ben işkoliğimdir ama eşim benden daha çok işkoliktir. Güzel bir şekilde yuvarlanıp gidiyoruz."