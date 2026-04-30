Yılmaz Morgül’den Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan’a sert sözler

"Ebru Gündeş'in ilk sahne çalışmasına ben ön ayak oldum. Onu kadroya aldırdım, ilk sahne tuvaletini bile ben diktirdim. Ben assolist olunca savaş başladı. Benim ağzıma almayacağım kelimeleri bana kullandı. Ona çok kırgınım, hiçbir şekilde hakkımı helal etmeyeceğim."

Ebru Gündeş'in kariyerinin başında kendisine büyük destek verdiğini belirten Morgül, ünlü sanatçıyı vefasızlıkla suçladı. Gündeş'in kendisine yönelik ağır ifadeler kullandığını iddia eden Morgül, süreci şu sözlerle anlattı:

"HAYALLERİMİ YIKTINIZ"

Morgül'ün hedefindeki bir diğer isim ise "Süperstar" Ajda Pekkan oldu. Türkiye'nin en önemli tenorlarından biri olduğunu ancak önünün kesildiğini savunan sanatçı, Pekkan'a olan sitemini şu cümlelerle dile getirdi:

"Türkiye'deki önemli tenorlardan biriyim ama yolumu hep engellediler. Şarkım çıkmadan beni plak şirketinde ilk dinleyen iki kişi Ajda Pekkan ve Adnan Şenses'ti. Yolumu hep kestiler. Sonra Ajda Hanım gelip 'Seni çok seviyorum, annem de seni çok severdi' diyor. Keşke annenizin sevgi kırıntısı sizde olsaydı da beni biraz sevseydiniz. Hayallerimi yıktınız"

