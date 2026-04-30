Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal davette göz kamaştırdı

Türk sinemasının "Dört Yapraklı Yonca"sından biri olan usta sanatçı Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ile birlikte katıldığı bir üniversite etkinliğinde zarafetiyle bir kez daha hayran bıraktı. 80 yaşına basan efsane oyuncu, etkinlikte hem güzelliğiyle hem de samimi açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Şoray, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken sinema geçmişine dair duygusal bir itirafta bulundu. Onlarca unutulmaz karaktere hayat veren usta oyuncu, "Bugüne kadar 200'ün üzerinde film çektim ama benim için en önemlisi 'Selvi Boylum Al Yazmalım'dır" diyerek efsane yapımın kalbindeki yerini vurguladı.

"Bizim zamanımızda karavan yoktu. Bir arabanın içinde etrafını perdelerle kapatır, içinde giyinmeye çalışırdık. Şimdi herkesin bir karavanı var, ne güzel çalışma şartları."

Günümüz set koşulları ile Yeşilçam dönemini kıyaslayan Türkan Şoray, o yıllarda çekilen zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

"YEŞİLÇAM BİR RUH MESELESİDİR"

Yeşilçam'ın neden hala çok sevildiğine dair fikirlerini paylaşan Şoray, o dönemin temel değerlerine dikkat çekti. Sultan, "Yeşilçam denince akla aşk, dürüstlük, sevgi ve mutluluk gelir. O yüzden Yeşilçam hiçbir zaman unutulmaz" diyerek nostalji rüzgarları estirdi.

ANNE-KIZ ŞIKLIĞI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Etkinliğe kızı Yağmur Ünal ile katılan usta sanatçı, kızıyla olan uyumu ve şıklığıyla da tam not aldı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerde, Şoray'ın yıllara meydan okuyan bakımlı hali "Sultan her zamanki gibi ışıldıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.