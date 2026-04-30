Oyuncu Çağrı Atakan’ın acı kaybı! Annesi vefat etti
Yıllar önce Survivor'da yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Çağrı Atakan'ın annesi hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, cenaze programını sosyal medya hesabından duyurdu.
'Çukur' dizisi sonrası 2021 yılında Survivor'da yarışan Çağrı Atakan, üzücü bir haberle gündeme geldi.
Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan ve son olarak Çukur ve Yargı dizisiyle ekranlarda boy gösteren Çağrı Atakan, hayatının en büyük acılarından birini yaşıyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, annesinin vefat ettiğini duyurdu.
"CANIM PRENSESİM"
45 yaşındaki başarılı oyuncu, Instagram üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla acı haberi takipçileriyle paylaştı. Atakan, annesine veda ederken şu ifadeleri kullandı:
"Canım annem! Her şeyim, prensesim, miniğim hakkın rahmetine kavuşmuştur."
Annesinin vefatıyla sarsılan Çağrı Atakan, cenaze detaylarını da yine sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Atakan'ın annesi, bugün saat 11.30'da Ankara Karşıyaka Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.