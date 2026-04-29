Sinan Akçıl'ın paylaşımına yoğun ilgi! Evindeki en değerli eşya ortaya çıktı
Sinan Akçıl, hem projeleri hem de iddialı açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmemeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Akçıl, takipçileriyle hayatındaki en özel ve değerli parçayı paylaştı.
Ünlü müzisyen, evinin başköşesinde sakladığı ve kendisi için manevi değeri paha biçilemez olan o eşyayı ilk kez takipçileriyle paylaştı.
"BENİ KORUR KOLLAR"
Instagram hesabını aktif kullanan Akçıl, Umre ziyareti sırasında kendisine hediye edilen Kabe örtüsünden bir parçayı takipçilerine gösterdi.Ünlü sanatçı, paylaşımına şu notu düştü:
"Evdeki en değerli şey... Umre zamanı bana hediye edilen Kabe örtüsü. Her yıl hac döneminde değiştirilen örtünün küçük bir parçası. İnanırım ki beni korur, beni kollar."
MİLLİ MARŞ İÇİN KOLLARI SIVADI
2026 Dünya Kupası'na katılımın yarattığı büyük coşku, müzik dünyasını da hareketlendirdi.
2002 yılında Tarkan'ın seslendirdiği "Bir Oluruz Yolunda" şarkısının yarattığı milli ruhu yeniden canlandırmak isteyen Sinan Akçıl, Milli Takım için özel bir şarkı hazırlığına başladığını müjdelemişti.