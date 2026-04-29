Mermerler ailesinde drone krizi: Baba - oğul adliyelik oldu!

SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; Olay, İstanbul'un en gözde semtlerinden Etiler'de meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel Mermer ile oğlu arasında bir süredir devam eden taşınmaz ve arazi anlaşmazlığı, "drone tacizine" dönüştü.

İş dünyasının köklü isimlerinden Mermerler ailesinde miras ve arazi kavgaları yeni bir boyuta taşındı.

Suçlamaların odağındaki Zafer Murat Mermer ise iddiaları reddederek çekimlerin ticari amaçlı olduğunu savundu. Mermer, arazinin kendisine ait olduğunu belirterek; "Şirketime ait arazinin satış süreci için görüntü alınmasını istedim. Babamın şikayeti, satışı engelleme çabasından ibarettir" dedi.

"Evimin önüne gelen şahıslar içeri girmeye çalıştı. Kapı açılmayınca dışarıdan fotoğraflar çekmeye başladılar. Bahçe kısmını ve evin dış cephesini dronla görüntülediler. Özel hayatımın gizliliği ihlal edildi, komşularım da bu durumdan rahatsız oldu."

Evinin etrafında tanımadığı kişilerin dronla görüntü aldığını fark eden baba Mermer, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

Yüksel Mermer ile oğlu Zafer Murat Mermer

MİRAS KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Mermerler ailesindeki bu gerginlik ilk değil... Mermerler Şirketler Grubu'nda daha önce de miras krizi yaşanmış, grup hissedarlarından Zafer Murat Mermer, bazı şirketlerdeki ortaklık paylarının hukuka aykırı biçimde sonlandırıldığını iddia ederek, Yönetim Kurulu Başkanı olan babası Yüksel Mermer ve şirket ortağı kuzeni Serkan Samrıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sosyetenin en çok konuştuğu konular arasına giren bu "dron krizi", mülkiyet hakları ile özel hayatın gizliliği arasındaki ince çizgiyi yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: AA