Lara Paşalı’nın paylaşımında "yüzük" detayı! Boşanma iddiaları sonrası dikkat çekti

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı evliliğinde kriz bitti mi? Boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftten kafa karıştıran hamle geldi. Lara Paşalı'nın paylaştığı fotoğraftaki yüzük detayı "barışma" sinyali olarak yorumlandı.

16 Nisan 2022'de sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, aynı yılın Temmuz ayında kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alarak ebeveynlik heyecanı yaşamıştı.

İHANET İDDİASI

Uzun süredir sessiz ve huzurlu bir yaşam süren çift hakkında, son haftalarda evliliklerinde kriz olduğu yönünde dedikodular kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Selahattin Paşalı'nın eski rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

YÜZÜK GERİ TAKILDI

İlişkileri üzerindeki spekülasyonlar devam ederken, Lara Paşalı'nın bir süre önce paylaştığı fotoğraflarda alyansının parmağında olmaması dikkatli takipçilerin gözünden kaçmamıştı. Paşalı çifti, iddialara sosyal medya hesaplarından yayınladıkları ortak gönderi ile yanıt vermişti.

"ZORLU DÖNEMLER YAŞANABİLİR"

"Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."

YÜZÜKLER GERİ TAKILDI

Bir süredir sessizliğini koruyan çiftten, iddialara yanıt niteliğinde bir hamle geldi.

Lara Paşalı, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yüzüğünü göstererek paylaşımda yaptı. Bu hamle evliliklerindeki krizi aştıkları yönünde yorumlandı.

