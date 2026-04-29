Bir nikâh, bin feragat! Kuruluş Orhan'da dengeler altüst oluyor

Şahinşah ve Demirhan, Orhan'ın yollarını kesmek için harekete geçer. Dursun'un hain olduğu iddiası ortalığı karıştırır. Kardeşi dahi olsa cezalandırılacağını söyleyen Demirhan, Dursun hakkında nasıl bir karar verecektir? Kafesli arabayla bilinmezliğe götürülen Dursun için yolun sonu mu gelmiştir? Halime, sevdiği adam için ne yapacaktır?

Ateşlerin içinden öfkesiyle doğan Yiğit, intikam için Evrenos ve Fatma'nın peşine düşer. Yiğit'in hedefi ne kadar ileri gidecektir? Gerilen yaydan çıkan ok, Evrenos ve Fatma'nın kaderini değiştirecek midir?

Sultan Orhan'ın Hedefinde Karesi Var!

Sultan Orhan, tüm zorluklara rağmen sınırlarını genişletmekte kararlıdır. Hedefinde Karesi sınırındaki Çınarlı köyü vardır. Bu fetih, Osmanlı'nın yükselişinde yeni bir dönüm noktası olacak mıdır? Boran Bey ve Cerkutay Bey ile sefere çıkan Sultan Orhan, Şahinşah, Demirhan ve Mehmet Bey'in kurduğu büyük bir tuzakla karşı karşıya kalır.

Canlarını ortaya koyan alpler, bu çetin savaşta nasıl bir kaderle yüzleşecektir? Boran Bey ve Cerkutay Bey şehadet şerbetini içecek midir? Sultan Orhan, bu tuzağın hesabını nasıl soracaktır?